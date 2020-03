Gruppo di medici di Sassari positivi al Coronavirus, chiusa Cardiologia all’ospedale di Lanusei

Il reparto di Cardiologia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei è stato chiuso dopo il riscontro della positività al Covid-19 di quattro medici di Sassari. Almeno tre di loro, infatti, sono stati nelle corsie del reparto negli ultimi dieci giorni. Tutto il personale medico sarebbe già stato messo in quarantena, e sono già scattati i controlli. La conferma arriva dal sindaco di Lanusei, Davide Burchi: “Hanno chiuso Cardiologia in seguito alla positività di almeno tre medici di Sassari che hanno prestato servizio nel nostro ospedale. La situazione è sotto controllo”, afferma Burchi, “i controlli sono già in atto. Invito tutti i miei concittadini a stare tranquilli e a continuare a seguire le regole comunicate nei giorni scorsi dal Governo”.