Maxi incendio a Sestu in un’azienda di demolizioni: fiamme altissime a Su Moriscau. Le fiamme visibili anche dal paese, in azione i vigili del fuoco. Si tratta di un vasto incendio di un’azienda che tratta il settore per le demolizioni industriali di materiali ferrosi e metallici in località “Su Moriscau”, i Vigili del Fuoco sul posto con vari automezzi per spegnere il rogo. Il vasto rogo si è propagato coinvolgendo cataste di materiali plastici, metallici, gomme e automezzi. Sul posto le squadre di pronto intervento stanno operando con due APS (autopompa serbatoio) due ABP (autobotte pompa) un’autoscala per un totale di – cinque automezzi e sedici operatori. I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento daranno il via alla messa in sicurezza dell’area e agli accertamenti per stabilire le cause del rogo.