Green pass obbligatorio, pressing sulle farmacie: a Cagliari tutti i tamponi prenotati fino a lunedì

Tamponi a 15 euro: assalto alle farmacie. Da venerdì 15 ottobre scatta l’obbligatorietà del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Tanti ancora i non lavoratori non vaccinati che per avere il green pass sceglieranno il tampone ogni 48 ore, o ogni settantadue se il test è molecolare. Principalmente nelle farmacie, dove i prezzi sono calmierati: 15 euro a tampone, 8 euro invece per la fascia de età che va dai 12 ai 18 anni. I test non sono però disponibili in ogni farmacia. In provincia di Cagliari sono circa 80 su 270 quelle che hanno aderito, nella sola città di Cagliari 25 su 55. E in quelle disponibili c’è già il tutto esaurito.

“Per effettuare il test in questo momento è necessario un appuntamento” spiega Maria Pia Orrù, presidentessa di Federfarma Cagliari, “noi non abbiamo disponibilità fino a lunedì e immagino che anche tanti miei colleghi si trovino in situazioni analoghe, perché purtroppo la gente si sta facendo prendere dal panico”.

Da lunedì 18 ottobre sarà aperto il Centro tamponi gratuiti preso la Stazione ferroviaria di piazza Matteotti.