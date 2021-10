Lotta al tumore alla mammella, a Quartu visite senologiche gratuite per “l’ottobre in rosa”

Nel mese di ottobre la Biblioteca Centrale di via Dante diventa “Polo Rosa” per la prevenzione, in prima fila nella lotta al tumore al seno. A partire dal 15 ottobre e fino alla fine del mese gli spazi dell’ex mattatoio quartese appositamente predisposti ospiteranno una serie di appuntamenti e iniziative di sensibilizzazione, fra cui giornate dedicate alle visite senologiche gratuite e momenti di approfondimento con medici professionisti del settore. Un’iniziativa che nasce dalla collaborazione dell’Amministrazione quartese con l’Associazione “Mai più sole” e con la Fondazione Taccia in favore della ricerca in campo oncologico.

Quartu celebra il mese mondiale della prevenzione con un fitto calendario di visite gratuite, relazioni ed incontri di approfondimento finalizzati alla conoscenza del tumore al seno, accompagnati da momenti di socializzazione e di testimonianza. Si inizia venerdì 15 ottobre dalle ore 16,00 alle 18,00 con le visite gratuite su prenotazione, alla presenza del Dottor Daniele Farci, Direttore del reparto di Oncologia della Nuova Casa di Cura di Decimomannu e coordinatore regionale AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica. Dalle 18,00 il dottor Farci terrà una relazione sul tema della prevenzione, della conoscenza e delle cure legate alla malattia senologica.

Si prosegue il 18 ottobre, dalle 10,00 alle 12,00 sempre negli spazi della Biblioteca con incontri individuali sulla profilassi; alle 12,00 Relazione sulla profilassi e chirurgia plastica, a cura del Professor Andrea Figus, Ordinario di Chirurgia Plastica dell’Università di Cagliari, Direttore SC Chirurgia Plastica e Microchirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari; al pomeriggio, dalle 15,00 alle 18,00 visite gratuite su prenotazione con la dottoressa Carola Politi, ricercatrice di senologia dell’Unità complessa di Radiologia del Policlinico Universitario Duilio Casula di Monserrato.

Lunedì 25 ottobre, dalle 16,00 alle 18 ancora visite gratuite seguite dalla relazione dell’esperto dottor Gianfranco Fancello, Chirurgo Oncologo dell’Ospedale Oncologico Armando Businco di Cagliari. Si prosegue martedì 26 ottobre, dalle 10,00 alle 12,00 con le visite gratuite alla presenza del dottor Fancello; al pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 e a seguire relazione dell’esperto dottor Massimo Dessena, Chirurgo Oncologo dell’Ospedale Oncologico Armando Businco.

Infine mercoledì 27, dalle 15,00 alle 18,00 visite gratuite, seguite dalla relazione dell’esperta dottoressa Carola Politi, Ricercatrice di Senologia dell’Unità complessa di Radiologia del Policlinico Universitario Duilio Casula di Monserrato.

