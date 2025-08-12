Grandinata improvvisa su Iglesias, macchine ferme a bordo strada e vie completamente allagate: diversi gli interventi da parte dei vigili del fuoco per rimuovere alcuni alberi spezzati. Un pomeriggio estivo che, in pochi istanti, è diventato autunnale: un violento nubifragio si è abbattuto in città, cogliendo alla sprovvista i residenti che, dai vetri delle finestre di casa, hanno immortalato l’evento. Nubi già andate via, ora è tornato il sereno ma l’evento non sarà un caso isolato: gli esperti meteo infatti preannunciano temporali improvvisi e di forte intensità per le prossime giornate. Tempo instabile, insomma, in tutta l’isola durante la settimana di ferragosto, che, soprattutto nel pomeriggio, potrà essere rinfrescata dalla pioggia.