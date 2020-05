Governo alla prova: è il giorno di Bonafede

Nell’Aula del Senato è iniziata la discussione delle mozioni di sfiducia presentate – dal centrodestra e da +Europa e altri – nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

La mozione della leader di +Europa, per essere approvata, non ha bisogno della maggioranza assoluta, pari a 161 voti: è sufficiente un solo voto in più. L’ago della bilancia rimangono i renziani ma è anche sui voti di singoli senatori non riconducibili alla maggioranza, i cosiddetti ‘peones’, che potrebbe giocarsi l’intera partita al Senato.

