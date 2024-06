Global DIY Hall of Fame: Cosimo Fadda riceve il DIY Retail Legacy Award 2024

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ieri sera, durante la serata di gala del 10° Global DIY-Summit tenutasi a Roma, è stata lanciata la Global DIY Hall of Fame, una nuova iniziativa destinata a celebrare i protagonisti del fai da te a livello mondiale. Questo evento, che ha segnato un’importante pietra miliare nel settore, ha visto l’introduzione del DIY Retail Legacy Award, un riconoscimento che premia le persone che hanno trasformato le loro comunità locali attraverso l’innovazione e la dedizione nel settore del fai da te.

Il primo vincitore di questo prestigioso premio è Cosimo Fadda, Presidente Onorario del Gruppo CFadda e una figura iconica in Sardegna. Con 12 negozi, lo shop online e un’app dedicata, il Gruppo CFadda è un punto di riferimento per la popolazione dell’isola e in forte crescita su tutto il territorio nazionale grazie al suo eCommerce. Altro grande merito nella sua longeva carriera è la co-fondazione nel 2009 del Consorzio Bricolife per il quale ha ricoperto la Presidenza fino al 2012.

La decisione di assegnare il DIY Retail Legacy Award a Cosimo Fadda è stata presa e confermata dai consigli direttivi della European DIY Retail Association (EDRA), della Home Improvement Manufacturers Association (HIMA) e del Global Home Improvement Network (GHIN) proprio perché in linea con la missione del Summit di promuovere diversità, equità e inclusione. La Global DIY Hall of Fame mira a riconoscere non solo i grandi rivenditori e fornitori internazionali, ma anche altri attori del mercato che hanno avuto un profondo impatto sulle loro comunità locali.

A consegnare il premio Thierry Garnier, Presidente di EDRA/GHIN e CEO del gruppo Kingfishere Reinhard Wolff, Presidente di Hima Benelux e Managing Partner di Wolfcraft. “Sono onorato per questo prestigioso premio, che dedico alla mia famiglia, a tutti i miei collaboratori e alla Sardegna”, ha dichiarato Cosimo Fadda, visibilmente commosso, durante il discorso di ringraziamento.

Durante la cerimonia, il Segretario Generale di EDRA/GHIN, John W. Herbert, ha commentato: “Cosimo Fadda rappresenta l’eccellenza nel commercio al dettaglio a conduzione familiare. Il mercato italiano del fai da te e del bricolage continua a essere trainato da questo tipo di negozi di “ferramenta” a conduzione familiare, e non riesco a concepire nessun altro individuo che meriti il DIY Retail Legacy Award in Italia più di Cosimo, ampiamente rispettato e stimato.”

La serata è stata arricchita dal discorso di elogio elegantemente pronunciato da Marco Orlandelli, Amministratore Delegato di Organizzazione Orlandelli e membro del consiglio di amministrazione di HIMA, che ha sottolineato il contributo significativo di Cosimo Fadda nel settore del fai da te e il suo impatto positivo sulla comunità sarda.

Commozione a distanza anche di tutti i collaboratori e tantissimi gli auguri ricevuti dalla comunità locale. Le parole di Francesca Fadda, vicepresidente del gruppo e figlia di Cosimo, raccontano appieno l’essenza di questo premio e cosa rappresenta“Un’emozione unica, un riconoscimento al lavoro, all’impegno, all’onestà, all’umiltà e alla passione di una vita, un premio dedicato alla nostra famiglia e a tutti i nostri collaboratori!”

Il successo dell’evento e l’entusiasmo generato dalla nuova Hall of Fame confermano l’importanza di riconoscere e celebrare i leader che, con la loro passione e il loro impegno, hanno trasformato il settore del fai da te e le comunità in cui operano.

Nota:Il Global DIY-Summit è l’evento principale per il settore del fai da te, che riunisce leader del settore da tutto il mondo per discutere tendenze, innovazioni e strategie future. La decima edizione del Summit ha segnato un momento storico con il lancio della Global DIY Hall of Fame.