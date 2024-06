Quartu, ladri “noti” scatenati tra Le Vele e viale Marconi: “Vetrine sfondate e centro estetico svaligiato”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ladri sempre più scatenati a Quartu, anche e soprattutto nelle zone centrali. La notte scorsa sono entrati in azione da Luxury 73 di Michela Caboni, un centro estetico aperto da un anno e mezzo. Dopo avere sfondato la vetrata principale hanno fatto razzia: “Sono fuggiti con il registratore di cassa con dentro cento euro, quattro piastre e due phon. I danni ammontano almeno a quattromila euro”, spiega la Caboni. Sul posto è già intervenuta la polizia, gli agenti hanno acquisito le immagini prodotte dalla telecamera di sicurezza installata dalla ventottenne: “Ho quella e anche la vedetta che, ogni notte, passa per controllare che sia tutto a posto, ma non basta a quanto pare e servono assolutamente più controlli. I malviventi hanno colpito alle sei e trenta del mattino, in un orario dove la strada è già un po’ trafficata. Ma nessuno, a quanto pare, ha visto nulla”. I malviventi sono due volti noti a tanti negozianti, basta girare nel quartiere dei “musicisti” per scoprire che gli identikit coincidono: “Due giovani, sicuramente sardi, che girano con una macchina piccola di colore nero o blu scuro”. Le forze dell’ordine avrebbero già delle idee chiare, ma le indagini vanno comunque avanti.

“Da poco hanno colpito anche in un centro estetico e un negozio di abbigliamento a Le Vele, sempre con la stessa tecnica”. Cioè l’entrata in azione di notte, le vetrine sfondate e, una volta dentro i negozi, riuscire ad arraffare soprattutto gli oggetti più costosi, oltre al denaro lasciato nelle casse.