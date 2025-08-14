Dramma questo pomeriggio sul lago di Molveno, in provincia di Trento. Un ragazzino di 12 anni di origini pakistane so trovava in vacanza con la famiglia quando il bimbo è caduto dalla barca. I genitori, ormeggiata la barca, si sono accorti che il figlio non c’era facendo scattare subito l’allarme. Gli operatori del 118 hanno effettuato le prime manovre di rianimazione e hanno trasferito il 12enne in elicottero all’ospedale Santa Chiara. Il ragazzino, arrivato in condizioni disperate, è morto poco dopo. Le forze dell’ordine indagano sulla dinamica della tragedia.