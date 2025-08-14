Il cuore della viabilità cagliaritana si prepara a un ritorno al passato. Da settembre le auto potranno nuovamente attraversare il tratto di piazza Matteotti davanti alla stazione dell’Arst, misura pensata per alleggerire il caos creato dalla chiusura del lato portici di via Roma. Il piano, parte di una riorganizzazione più ampia del traffico, prevede la regolazione di semafori, modifiche alla segnaletica, l’inversione del senso di marcia in via Crispi e percorsi alternativi per alleggerire il flusso verso il lungomare New York 11 Settembre. Saranno interessate anche alcune linee del CTM, che verranno rimodulate per adattarsi al nuovo assetto viario. Attenzione particolare sarà rivolta a tutte le arterie strategiche della città, spesso congestionate dal traffico di mezzi pubblici e privati.