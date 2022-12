Giorgia Meloni e l’albero rosa con Ginevra: la risposta social alle minacce di morte

Una risposta di pace alle minacce di morte. La premier Giorgia Meloni posta su Facebook i suoi auguri in occasione dell’Immacolata, che apre ufficialmente le festività natalizie, e li correda con una foto in cui lei e la figlia Ginevra di 6 anni allestiscono l’albero di Natale, tutto rosa in varie sfumature, come da tradizione rispettata da 9 italiani su 10 l’8 dicembre.

Fra i primi commenti quello del compagno di partito, Gemmato, che scrive: “Una bella immagine rassicurante da contrapporre all’odio ed alla tensione sociale che Conte e i sinistri stanno alimentando e che portano alle vergognose minacce che hai ricevuto”. Proprio qualche ora fa, infatti, la premier era stata bersaglio di minacce di morte insieme alla figlia per la scelta di eliminare il reddito di cittadinanza. Il responsabile è stato individuato, si tratta di un 27enne disoccupato siciliano.