Furti seriali a Samassi: negozianti e aziende agricole senza tregua

Continuano i furti a Samassi. Soprattutto durante le ore notturne, i malviventi non danno tregua a negozianti e aziende agricole che, al risveglio, scoprono l’irruzione dei ladri all’interno delle proprie attività. La scorsa notte è stata presa di mira una rivendita di surgelati a pochi passi dalla principale piazza Italia. Sarebbe stato sottratto ai proprietari un computer e divelto il portoncino d’ingresso. Qualche giorno fa, invece, è stato rubato un trattore, precisamente “John Deere 6140 r” con il caricatore frontale dall’azienda Medda situata in località Prau, a pochi chilometri di distanza dal centro abitato. Un danno ingente per i proprietari che hanno subito sporto denuncia. Ma non solo: a essere presi di mira sono stati anche gli impianti per l’irrigazione dei terreni e diverse decine di capi di bestiame, pecore e asinelli, appartenenti a due attività imprenditoriali locali.