Vento e fuoco in Sardegna: oggi spenti 22 incendi nell’Isola

Giornata di fuoco nell’Isola, Oggi 22 incendi in Sardegna. Sette di questi sono stati affrontati con l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Uno a Nuoro, in località “Sa Mandra”, dove l’incendio, mosso dal vento, ha percorso 2 ettari di rimboschimenti. Altri a Bono, in località “Madonna del rifugio”. (fiamme lungo diversi ettari) e a Sassari (località “Appareddu”, 2 ettari di pascoli e terreni incolti).

Altri incendi pericolosi a Chiaramonti località “Badde S.Giusta” (in fiamme circa 2 ettari di terreni incolti) a Gavoi (località “Pedrufronte”, in fumo circa 0.5 ettari di pascoli, nei pressi di un fienile) a Osilo (località “C.Ligios”), dove l’incendio sta interessando un’area collinare ricoperta da pascoli alberati (le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso).

L’ultimo nelle campagne di Ozieri in località “F.te Vigne”, dove il rogo, tutt’ora attivo, sta interessando terreni incolti. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono in corso.