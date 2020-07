Grossi rami troncati penzolano sul marciapiede: paura a Quartu

Grossi rami di un’albero si spezzano in un area del centro abitato, i Vigili del Fuoco sul posto per la messa in sicurezza

Da segnalazioni pervenute alla sala 115, la squadra di pronto intervento “1A” dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta alle 16:15 circa, in via Novaro angolo con via Alfredo Panzini a Quartu, per la messa in sicurezza di un’albero.

A causa delle raffiche di vento, alcuni grossi rami si sono spezzati ,rischiando di cadere sul marciapiede e sulla sede stradale, fortunatamente al momento non transitavano persone o veicoli.

I Vigili del fuoco all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area e con un APS e l’ausilio di un’autoscala hanno provveduto con l’utilizzo di una motosega al taglio e alla rimozione dei rami che pendevano dall’albero. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per le operazioni di messa in sicurezza.