Fuoco e paura a Cagliari, auto in fiamme vicino ai palazzi a Sant’Avendrace e Sant’Elia

Fuoco e paura nella notte a Cagliari per delle auto, in fiamme, nei rioni di Sant’Avendrace e Sant’Elia, non distanti dai palazzi. A lanciare l’sos ai Vigli del fuoco sono stati alcuni cittadini. Il primo intervento dei pompieri è avvenuto in via Arno: una squadra di pronto intervento del distaccamento cittadino è intervenuta e, grazie all’autobotte, è riuscita a domare le fiamme. Due ore dopo un’altra automobile in fiamme, stavolta in via Schiavazzi: i pompieri sono riusciti a spegnere tutte le fiamme prima che potessero avvolgere anche altre macchine. Al termine delle operazioni e della messa in sicurezza delle aree, sono scattate le indagini per stabilire le cause degli incendi.