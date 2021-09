“Fogne ostruite in piazza Granatieri di Sardegna, situazione da terzo mondo”

Da oltre 20 giorni, le palazzine di piazza Granatieri di Sardegna vivono con miasmi, odori insopportabili, perché le fogne sono intasate.

La denuncia è del Capogruppo Pd a Cagliari, Fabrizio Marcello.

“Il rimpallo di competenza tra gli affittuari e il Comune li fa vivere in condizioni igienico sanitarie da terzo mondo, per non dimenticare che siamo ancora in piena pandemia.

Eppure sono già passati due anni di governo, il sindaco di Cagliari, scriveva nei suoi impegni con i cittadini e poi con il consiglio comunale: “Ci impegniamo a migliorare l’edilizia residenziale pubblica tramite la rottamazione del brutto e la ricostruzione del bello, attraverso interventi di ricostruzione di nuovi palazzi, moderni, vivibili, funzionali”.

Mi pare che se non si riesca a disostruire una rete fognaria o a disboscare una foresta che cresce dentro un condominio. Qualcosa non sta funzionando. A voi le debite considerazioni…

Ah nel mentre i cittadini aspettano qualche risposta…