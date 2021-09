Versa un acconto di 2500 euro, ma gli infissi ordinati online non arrivano: truffa a Sant’Antioco

Ieri a Sant’Antioco i carabinieri della locale Stazione, al termine di una serie di accertamenti investigativi innescati dalla querela presentata da un 56enne del luogo, hanno denunciato per truffa aggravata un operaio 67enne di Capoterra, con precedenti denunce a carico. L’uomo, mediante una falsa inserzione pubblicitaria on-line relativa alla realizzazione e posa in opera in opera di infissi, aveva ricevuto quale acconto dal denunciante, un commerciante incensurato che si era fidato di lui, la somma di 2500 euro per la fornitura di alcune finestre per un importo totale preventivato di €5500. Di fatto tali infissi non sono mai stati forniti e dopo tanta insistenza e dichiarazioni dilatorie del venditore, la vittima del raggiro si è rivolta ai carabinieri.