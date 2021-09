Viola gli arresti domiciliari, denunciato 46enne di Uta

Ieri a Carbonia i carabinieri dell’aliquota radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per evasione dagli arresti domiciliari un 46enne, residente a Uta, domiciliato a Carbonia e disoccupato, con precedenti denunce a carico. Sottoposto agli arresti domiciliari, l’uomo durante un controllo avvenuto ieri sera attorno alle 22,20, non è stato reperito all’interno della propria abitazione. L’uomo è stato rintracciato solo dopo la mezzanotte, in occasione di un ulteriore controllo. Tale libertà che si è concesso potrebbe presto condurlo in carcere.