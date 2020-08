Focolaio al Billionaire, decine di giovani positivi al Covid: “Asintomatici e già in isolamento”

È terminato lo screening su tutto lo staff del Billionaire, il locale sardo di Flavio Briatore. Il numero dei positivi al Coronavirus? “Parliamo di oltre sessanta persone, tutti giovani”, spiega il responsabile dell’Unità di crisi Marcello Acciaro. “Sono asintomatici e si trovano già in quarantena. Abbiamo terminato tutti i tamponi legati al Billionaire, adesso andremo avanti con nuovi controlli in altre zone, come quella di San Teodoro e Budoni”. Lo screening di massa è iniziato quattro giorni fa, il ventuno agosto, dopo i primi sei casi accertati di positività tra altrettanti dipendenti del locale. “Per me la vicenda è chiusa, nei prossimi giorni faranno un altro tampone. Si seguirà l’iter”, osserva Acciaro, riferendosi ai controlli fatti nel locale di Porto Cervo. E sembrerebbero esserci pochi dubbi sull’origine del virus: un gruppo di turisti romani

“È l’ipotesi che fanno tutti, i primi a partire sono stati loro e solitamente il primo che parte è il primo che arriva. I ‘sorpassi’ nella malattia non esistono, le prime segnalazioni sono arrivate da Latina il dodici di agosto, i ragazzi erano stati anche a Ibiza, è stato un disastro. Non ne abbiamo la certezza assoluta, però abbiamo una certezza relativa”.