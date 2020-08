Villaspeciosa, scontro tra migranti e giovani del paese: “I nordafricani avevano pale e coltelli”

Tensione a Villaspeciosa. Nella notte tra domenica e lunedì c’è stato uno scontro tra giovani del paese un gruppo di migranti in piazza canonico Spano. Tutti minorenni, anche se il primo cittadino Melis ha dubbi sull’età dei maghrebini. Probabilmente dopo qualche sfottò ricevuto, alcuni nordafricani, ospiti della casa di accoglienza del paese, sono tornati indietro armati di bastoni, pale e coltelli. Decisivo l’intervento di due adulti che hanno messo in fuga gli stranieri. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. E intanto la situazione a Villaspeciosa si fa incandescente. Il sindaco racconta l’accaduto e chiede l’immediato trasferimento degli ospiti, almeno di quelli più “spavaldi”.

“Per fortuna nessuno è rimasto ferito”, dichiara il primo cittadino di Villaspeciosa Gianluca Melis, “non si capisce se siano stati stuzzicati o no. Ma ormai la situazione sta diventando insostenibile”. Anche la responsabilità di una serie di furti avvenuti in paese è stata attribuita ai nordafricani, “sia per la coincidenza temporale col loro arrivo, sia per il ritrovamento di refurtiva all’interno della struttura”, aggiunge Melis, “chiediamo l’immediato trasferimento, almeno dei soggetti più spavaldi che creano disagi, che sia accertata la loro effettiva maggiore età e che vengano trattati come maggiorenni e non minori. E chiediamo anche che non ci sia un aggravio di costi per l’ente”.