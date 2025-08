Terminati i lavori di via Roma. La strada è stata riaperta integralmente al traffico e ai pedoni. I lavori nel secondo lotto di via Roma, iniziati nel febbraio 2025, si sono conclusi il 1° agosto 2025. La circolazione riprende interamente a doppio senso e la viabilità resta la stessa nel primo tratto della via Roma, tra piazza Ingrao e via Dei Mille, riaperta lo scorso 31 gennaio. L’unica novità riguarda il secondo tratto: per chi arriva dalla via Roma lato portici e Rinascente, la svolta è consentita a destra per il Largo Carlo Felice, dritti verso il Palazzo civico e la stazione. Per chi arriva dal Largo Carlo Felice, sarà possibile, come prima, svoltare a destra e/o proseguire dritti verso le corsie per il porto, ma anche svoltare a sinistra per via Roma. Per chi arriva dal Palazzo civico, è possibile svoltare a sinistra per il Largo Carlo Felice, proseguire dritti per via Roma e girare a destra verso viale La Playa. Lungo la via Roma, i parcheggi sono destinati ai residenti, alle persone disabili, alle operazioni di carico e scarico. Presenti anche i parcheggi rosa. Numerose le isole ecologiche, le alberature e gli spazi per lo svago. Completata anche la passeggiata ciclopedonale. L’opera, finanziata con fondi Fsc e Pon Metro Plus, è costata 10 milioni di euro. I lavori complessivi, iniziati a marzo 2023, si sono conclusi nella giornata odierna.