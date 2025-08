Quartu Sant’Elena, scaricano un salotto usato a pochi passi dalla Ss554: identificati e sanzionati gli autori del reato. Multa e denuncia per gli incivili che, tra le sterpaglie, hanno abbandonato anche altri rifiuti ingombranti.

Non è passata inosservata la nuova discarica a cielo aperto che è spuntata nella strada Cani Nieddu, adiacente alla statale: anche grazie all’ausilio delle foto trappole disseminate in tutto il territorio, ieri il nucleo vigilanza ambientale ha individuato i furbetti di turno.

Guerra aperta, oramai, contro chi deturpa l’ambiente, è in corso da tempo una sinergia di forze tra residenti, volontari e istituzioni che ha permesso di individuare sempre più autori dei reati, proprio come in questo caso. E non mancano le segnalazioni da parte dei residenti che, con smartphone in mano o grazie alle telecamere di videosorveglianza, catturano chi abbandona in modo errato sacchi e immondizia nel territorio comunale.