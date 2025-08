Dal 1° agosto al 12 settembre arrivano tre novità per cittadini, turisti e lavoratori: la nuova Circolare Notturna, l’iniziativa “Unione Express – Viaggiare Informati” e il pagamento digitale sulla linea Poetto Express. Tre azioni concrete per spostarsi meglio, di giorno e di notte, senza l’uso dell’auto privata. A presentare le novità a Casteddu Online è Fabrizio Rodin, presidente CTM S.p.A.:

“Stanotte comincia la Circolare Notturna, una nuova linea che serve i principali quartieri del Comune di Cagliari fino a tutto il litorale del Poetto e alla Bussola. Questo servizio inizia a mezzanotte e termina la mattina alle cinque. Tutto ciò per garantire un servizio che, in tutto l’arco della giornata, coprendo anche il cuore della notte, permetterà a tutti di muoversi in completa sicurezza, senza dover necessariamente utilizzare l’auto privata. La collaborazione con il Comune di Cagliari consente all’azienda di rafforzare il servizio estivo con una proposta concreta, funzionale e al passo coi tempi. La Circolare Notturna rappresenta una soluzione sicura per chi lavora o rientra dal Poetto, soprattutto durante i giorni feriali, ma non è l’unica novità: da domani 2 agosto, il sabato e la domenica promuoveremo maggiormente la linea Poetto Express, ancora sottoutilizzata nonostante abbia mezzi più capienti e comodi, da 18 metri, che viaggiano su corsia preferenziale. Il tempo di percorrenza per arrivare al Poetto è di circa 10/15 minuti senza poi dover cercare o pagare il parcheggio. Con questa iniziativa – continua Rodin – si potrà viaggiare informati: i primi 100 clienti che utilizzeranno la linea Poetto Express da piazza Matteotti riceveranno una copia del quotidiano L’Unione Sarda e tutti potranno partecipare a un contest fotografico. A bordo della linea Poetto Express sarà inoltre possibile pagare con carte di pagamento tramite POS, direttamente al conducente, attualmente in via sperimentale. Entro il 2026 il sistema sarà esteso a tutti i mezzi”.