Saranno centinaia i carabinieri impegnati in tutta la provincia per i servizi di controllo del territorio in occasione del Ferragosto. Il comandante provinciale, generale Luigi Grasso, in linea con le decisioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e le disposizioni del comando generale, ha disposto attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, con particolare attenzione ai reati predatori.

I servizi riguarderanno spiagge, locali, centri abitati, azioni antidroga, sicurezza stradale e controlli in mare. il piano coinvolgerà le otto compagnie e le 85 stazioni carabinieri, con l’impiego di reparti speciali, elicottero e imbarcazioni. previste anche verifiche ambientali e controlli degli alimenti e delle condizioni sanitarie nei luoghi di intrattenimento e ristorazione, con il supporto del nas.

“Ho chiesto ai carabinieri del comando provinciale un impegno straordinario per ferragosto – ha detto grasso – per garantire una presenza capillare e rassicurare cittadini e turisti, con dispositivi di controllo differenziati, flessibili e dinamici, in coordinamento con le altre forze impegnate”.