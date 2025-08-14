Una serata all’ insegna delle tradizioni, delle rievocazioni storiche, delle esibizioni e della musica d’autore ha salutato l’anniversario della fondazione di Santa Teresa di Gallura che compie 217 anni.

L’evento è stato organizzato dalla “Fondazione Bernardo De Muro” con il patrocinio e il contributo economico del Comune ed ha visto la partecipazione di Associazioni, gruppi Folk ed importanti artisti del panorama musicale contemporaneo e dello spettacolo.

Ricchissimo il programma previsto dagli organizzatori che, alle 20.15 del 12 agosto, ha visto partire il Corteo e la Rievocazione storica dalla Piazza Villamarina per proseguire nella via Maria Teresa e raggiungere progressivamente Piazza San Vittorio, Via Carlo Felice, Via XX Settembre, per giungere in fine in Piazza Vittorio Emanuele I°.

Il numerosissimo pubblico intervenuto all’ evento ha potuto così ammirare il “Gruppo Tamburini e Trombettieri Pro Loco di Oristano”, il “Corteo Storico di Eleonora d’Arborea”, il gruppo degli “Sbandieratori e musici dei Candelieri della città di Sassari”, il “Gruppo Folk ‘Lungoni’ di Santa Teresa Gallura”, l’ Associazione “Ventu d’Ajola” di Santa Teresa Gallura, il ” ruppo Folk Battos Moros di Oliena”, i “Mamuthones e Issohadores di Mamoiada”.

Alla fine della sfilata si sono tenute le esibizioni nella Piazza Vittorio Emanuele I° ed a seguire, il concerto di Piero Marras che ha eseguito alcuni dei brani più celebri del suo vastissimo repertorio tra gli applausi del foltissimo pubblico a cui ha regalato momenti di autentica commozione.

La serata è stata presentata da Giuliano Marongiu ed ha visto anche la partecipazione di Giambattista Longu ed Elena Ledda.

Oltre ai residenti sono stati numerosissimi coloro che sono accorsi da numerose località dell’isola, insieme a centinaia di turisti che in questo periodo frequentano la Gallura e tutta la Sardegna e che hanno potuto così conoscere aspetti della cultura e della tradizione millenaria di un isola, che continua ad emozionare e ad

affascinare intere generazioni.