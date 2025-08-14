Nuovo caso umano di febbre del Nilo occidentale in Sardegna. Un uomo anziano residente a Villaurbana, con pregresse patologie, è risultato positivo al virus West Nile e attualmente si trova ricoverato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. La conferma è arrivata dal laboratorio analisi dell’azienda ospedaliero-universitaria del capoluogo, a seguito di un esame sierologico effettuato in presenza di sintomi compatibili con l’infezione. Il dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria della Asl di Oristano ha avviato le misure previste dai protocolli: indagine epidemiologica, delimitazione della zona interessata e richiesta di intervento di disinfestazione alla Provincia, autorità competente in materia.