Esce per commissioni e lascia la figlia di 3 anni sola a casa, arrestata

È successo a Torino. Una donna di 40 anni è stata arrestata per abbandono di minore per aver lasciato la sua bimba di soli 3 anni sola a casa. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa della donna, che al suo rientro ha trovato ad attenderla di carabinieri. La bimba è stata vista piangere disperata affacciata alla finestra attorno alle 20 di ieri, e questo ha fatto scattare l’allarme. I carabinieri si sono quindi recati subito sul posto è suonato al campanello ma non hanno ricevuto risposta e pochi istanti dopo è arrivata la madre della bambina. La donna si è giustificata dicendo che era uscita solo per una commissione e la bimba dormiva: “Non immaginavo che si sarebbe svegliata” . La donna è in stato di fermo per il rischio di reiterazione del reato ed è seguita dai servizi sociali. La piccola è attualmente affidata alla zia.