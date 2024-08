Benzina in aumento e Rc più salata, agosto di salassi per i cagliaritani: la macchina diventa un lusso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Estate di rincari alla voce “auto” per i cagliaritani. Un agosto bollente anche dal punto di vista economico, con vari salassi che rischiano, in tanti casi, di mettere in crisi soprattutto le famiglie, costrette a fare rinunce anche sulle vacanze. Parendo dalla benzina, tornata agilmente a sfiorare la quota di un euro e novanta centesimi per litro. Un primo costo proibitivo, i tempi dell’euro e cinquanta centesimi rischia di restare un miraggio ancora a lungo. Che fare? Per chi non ha il classico portafoglio a fisarmonica, cioè pieno di contanti o bancomat, è un dramma e salasso ulteriore.

Stesso discorso vale per la Rc auto, l’assicurazione per la.macchina è cresciuta, nella ultima rilevazione, di ben 8,30,% in più rispetto all’anno scorso. E più cara di noi è solo la Capitale, Roma.