Berchida, turista straniera fa defecare i cani nella spiaggia

Una turista straniera fa defecare i cani nella spiaggia senza raccogliere gli escrementi: ripresa da un bagnante che ha assistito alla scena, il video girato è diventato virale. “Rispetto per la mia terra”, “Io non mi fermo qua, ci vedremo in un’altra sede”: tre cagnetti appresso alla padrona verso la strada che conduce fuori dalla spiaggia ha generato la rabbia di un presente che, poco prima, ha notato l’incuria della signora nel lasciare i rifiuti biologici prodotti dai quattro zampe. “Qua venite a c….. il posto” urla il bagnante alla turista, “lei è venuta a c….. la mia isola, raccolga quella m….”. Il video, come si legge nella didascalia, è stato pubblicato il 27 luglio e dopo la segnalazione la donna è tornata indietro con una bustina in mano, ma non può trovare più le feci dei suoi cani poiché finite in acqua.

“Come mi sposto da qui, prima stazione dei carabinieri, presento denuncia, perché non è possibile, assolutamente, che vengano qui” a sporcare il luogo. Un invito, infine, rivolto a tutti quanti, al fine di riprendere chi commette atti incivili nei confronti della fauna e della flora, senza aver paura di tirar fuori la voce e far valere le regole del rispetto per un quiete vivere.