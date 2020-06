Emma Marrone, il messaggio commuove i fan : “Sì, per la prima volta sto veramente bene”. In una story di Instagram confessa l’uscita dal tunnel dopo la malattia che l’aveva colpita: “”Volevo dirvi che ho fatto la visita di controllo e per la prima volta, dopo tanti anni, mi sono sentita dire che va tutto veramente ma veramente bene”. . Centinaia i like e i cuori sul web per la grandissima Emma.