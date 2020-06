Cagliari, pullo incastrato a Ingegneria: i vigili del fuoco lo liberano, il “grazie” nell’aria dei gabbiani

I Vigili del Fuoco liberano un pullo di gabbiano incastrato in una crepa a Cagliari. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale di Cagliari è intervenuta dopo le ore 14:00 per soccorrere un volatile, un pullo di gabbiano incastrato da tempo in una crepa all’interno dell’istituto di facoltà d’ingegneria in via Is Maglias a Cagliari.

Gli operatori VVF con l’ausilio di una scala a ganci in dotazione nelle attrezzature di intervento delle squadre di soccorso, hanno effettuato il recupero, appena liberato all’aria aperta ha preso il volo insieme agli altri gabbiani “che successivamente sorvolavano sopra gli operatori della squadra VVF come fosse un grazie”.