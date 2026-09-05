Tragedia a Bione durante il Rally Mille Miglia. Uno spettatore di 63 anni originario del Piemonte, Francesco De Pasquale, è stato travolto e ucciso da un’auto in gara.

Secondo quanto emerso il 63enne si trovava in compagnia della moglie e stava scattando alcune foto quando il mezzo è uscito improvvisamente di strada, travolgendolo.

“Alle 14.56 la vettura n. 42, la Skoda Fabia di Alessandro Zorzi, con copilota Fabio Berisonzi, è uscita di strada sul tornante destro successivo a dove era posto il ‘fine prova speciale’, ed una persona è rimasta coinvolta – ha comunicato la direzione – Alle 14.57 la direzione gara ha sospeso le partenze della prova speciale e fatto partire immediatamente i soccorsi. Nonostante l’immediato intervento e i tentativi di prestare assistenza, la persona è purtroppo deceduta. Alla luce della gravità dell’accaduto, gli organizzatori, in accordo con la Federazione, le autorità e gli organi competenti, hanno disposto l’interruzione della manifestazione; i concorrenti partecipanti sono stati fatti avviare verso il parco di assistenza di Montichiari”.

La gara è stata immediatamente sospesa e la polizia stradale ha avviato tutti gli accertamenti del caso.