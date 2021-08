Emergenza al Ss. Trinità, lunedì un nuovo reparto Covid: positivi anche in Chirurgia

Santissima Trinità verso il tutto esaurito. Il reparto di Cardiologia, trasformato in Covid qualche giorno fa, è quasi al completo. Entro venerdì dovrà essere svuotato il reparto di Chirurgia generale che da lunedì ospiterà i pazienti positivi. Urologia potrebbe accogliere invece alcuni posti di semintensiva.

E in totale saranno così 150 i posti letto per Covid disponibili a Is Mirrionis. E tali resteranno. Perché, contrariamente a quanto accaduto nel corso della prima ondata, il reparto di Ortopedia non sarà convertito ma farà parte di un blocco operatorio per negativi assieme alla Chirurgia maxillo facciale e Urologia. I 150 del Santissima Trinità più i 90 del Binaghi portano la dotazione complessiva a 240 posti letto nel cagliaritano, 50 in più rispetto alla prima ondata. Una fotografia nitida dell’emergenza che si è scatenata nell’area di Cagliari col diffondersi della variante Delta.