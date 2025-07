Emergenza acqua, da Sarroch a Domus de Maria ancora nessuna certezza, grande attesa per domani: gli esiti delle nuove analisi saranno comunicati da Abbanoa. Intanto prosegue il divieto di consumare l’acqua della rete idrica per i consumi alimentari, tanti i disagi registrati da cittadini, turisti e attività commerciali che da giorni devono seguire le indicazioni comunicate dalle amministrazioni comunali.

Tutto tace da lunedì, ossia dall’ultima nota ufficiale divulgata dall’ente che ha in gestione l’acqua: “Alla luce dell’ulteriore oscillazione avuta nel fine settimana della qualità dell’acqua grezza in ingresso all’impianto, e in assenza di analisi che attestino la conformità dell’acqua lungo tutta la rete, e non solo in uscita dall’impianto,

non è ancora possibile revocare l’ordinanza” hanno spiegato i Sindaci dell’Unione dei Comuni Nora e Bithia.

Oggi, il Sindaco di Pula Walter Cabasino ha provveduto a inoltrare un nuovo sollecito ad Abbanoa, richiedendo aggiornamenti sulla situazione e sulle tempistiche previste per il rientro della criticità relativa all’immissione in rete di acqua non potabile.