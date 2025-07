Giba – Campi di stoppie e grano a fuoco, grosso incendio nelle campagne del paese: i volontari mettono in salvo una piccola lepre condannata a morte certa. Tra i tanti roghi in Sardegna scoppiati nella giornata di oggi si registra anche un incendio a Giba: sul posto hanno operato Avpcsa Sant’Anna Arresi, Prociv Santadi e i forestali di Sant’Antioco. Salvata dai volontari una piccola lepre impaurita e paralizzata per il fumo e il fuoco: “Ora sta bene”.