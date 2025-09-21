Cagliari, ragazzino soccorso per abuso di alcol in Piazza Sant’Eulalia: immediato il trasporto in ospedale. Anche per un’altra giovane è stato necessario l’intervento del 118, in preda a una intossicazione alcolica è stata lei stessa a richiedere l’intervento del personale sanitario.

Ancora fiumi di alcol che scorrono nel centro della movida di Cagliari, da Sant’Eulalia a Sant’Anna incessanti corse del 118 per soccorrere i giovanissimi.

I fatti più gravi, come raccontano da alcuni residenti, sono avvenuti alle ore 21 e alle 23,30 circa.

Nel primo caso, un ragazzo è stato colto da malore in Piazza Sant’Eulalia a causa di abuso di alcol. Ad accorgersi della gravità della situazione e a prestare i primi soccorsi sono stati gli operatori di strada psicologi dell’IFOS, impegnati nelle attività di prevenzione e presidio educativo nel centro città.

Il giovane, entrato nell’oratorio della chiesa di piazza Sant’Eulalia dove sono presenti gli operatori di strada, per utilizzare i servizi, mostrava già segni di malessere. È stato inizialmente aiutato con acqua e crackers, ma le sue condizioni sono peggiorate: pallore, sudorazione fredda e momenti di perdita di coscienza. Gli operatori lo hanno assistito fino all’arrivo del 118, contattato alle 21:08, cercando di mantenerlo vigile.

L’intervento tempestivo degli psicologi ha, per fortuna, evitato conseguenze più gravi.

L’episodio mette in evidenza ancora una volta i rischi legati al consumo di alcol in età giovanile e il valore della presenza sul territorio di figure educative e di supporto.

Qualche ora dopo, alle 23.30, una ragazzina è stata soccorsa dall’ambulanza: era nelle scalinate di Sant’Anna in evidente stato di intossicazione alcolica. Ha richiesto lei stessa l’intervento del 118.