Non si ferma l’incredibile corsa dei prezzi a Cagliari: aumentano ancora, famiglie stremate, fare la spesa diventa sempre più difficile e ora si spera nell’Antitrust, che ha aperto un’inchiesta per fare luce sui rincari. I dati di dicembre 2025 confermano un quadro in peggioramento, con il carovita che torna a salire dopo la lieve frenata di novembre.

Nel capoluogo sardo l’indice dei prezzi al consumo registra un aumento mensile dello 0,2 per cento, in netta controtendenza rispetto al -0,3 per cento del mese precedente. Su base annua l’inflazione arriva all’1,1 per cento, in crescita rispetto allo 0,8 di novembre, segnale di una pressione costante sui bilanci delle famiglie.

A pesare di più è ancora il capitolo alimentari. I prezzi di cibo e bevande analcoliche crescono del 2,9 per cento su base annua, contro il 2 per cento del mese precedente. A dicembre aumentano soprattutto i vegetali, mentre cala la frutta, ma il dato complessivo racconta di una spesa quotidiana sempre più onerosa. Un trend che alimenta il malcontento dei consumatori e rafforza l’attesa per l’intervento dell’Autorità garante della concorrenza, chiamata a verificare eventuali distorsioni nella formazione dei prezzi.

In aumento anche i costi legati alla casa. Abitazione, energia e combustibili segnano un rialzo mensile dello 0,5 per cento, con rincari su gas e combustibili solidi che incidono sulle bollette invernali. Crescono pure i trasporti, con un +0,6 per cento nel mese e un’impennata dei prezzi dei voli aerei, che schizzano oltre il 30 per cento, complice il periodo delle festività.

Non mancano, però, settori in controtendenza. Bevande alcoliche e tabacchi calano leggermente nel mese, così come le comunicazioni. In flessione anche i servizi ricettivi, grazie al calo dei prezzi degli alloggi, ma il dato annuo resta comunque positivo, segno che la pressione sui portafogli non si allenta.

Preoccupano infine gli aumenti su altri beni e servizi, che su base annua salgono del 4,9 per cento, uno dei valori più alti dell’intero paniere. Spese per la cura della persona e assistenza sociale continuano a crescere, colpendo in particolare le fasce più fragili.

Un quadro complessivo che fotografa una città alle prese con un’inflazione diffusa e persistente. In attesa degli esiti dell’inchiesta dell’Antitrust, a Cagliari cresce la speranza che arrivino risposte concrete per frenare i rincari e restituire un po’ di respiro alle famiglie.