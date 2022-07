Elmas, con machete e bastone per liberare la casa dall’affittuario: 2 arresti e una denuncia

Nel pomeriggio del 12 luglio, a Elmas, i Carabinieri della Stazione di Assemini e quelli del NORM della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto nella flagranza dei reati di rapina aggravata in concorso, lesioni personali, porto abusivo di armi, violazione di domicilio e minaccia aggravata un 37enne di Sinnai e un 53enne di Settimo San Pietro, entrambi con precedenti di polizia. I due, su richiesta di una 46enne residente a Quartucciu, si sono introdotti scavalcando il muro perimetrale e armati di machete e bastone, in un’abitazione della 46enne per costringere l’affittuario a liberarla velocemente. I due hanno minacciato di morte l’uomo e gli hanno causato diverse contusioni e lesioni da taglio. Gli aggressori si sono immediatamente allontanati dall’abitazione, ma sono stati rintracciati in via Golfo Aranci e all’interno della loro auto, una Dacia Sandero, sono stati rinvenuti e sequestrati un bastone in legno, un coltello tipo pattadese, una carabina ad aria compressa e relativo munizionamento cal. 4,5 e una pipa artigianale contenente residui di sostanza stupefacente. L’aggredito è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu per le cure del caso. La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica per lesioni personali, violazione di domicilio aggravata e minaccia aggravata, mentre i due uomini sono stati tratti in arresto e su disposizione dell’A.G. sono stati ristretti presso la Casa Circondariale di Uta.