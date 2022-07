Alla scoperta della lettura, bambini e anziani insieme a Monte Claro

Bambini e anziani insieme nel Parco di Monte Claro alla scoperta della lettura. È la prima delle iniziative avviate nell’ambito del campo scuola estivo promosso dall’associazione Giocaus Impari Sport e Divertimento in collaborazione con la Biblioteca Ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari.

Il laboratorio di lettura, iniziato a giugno e in programma fino al 7 settembre, è rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni, anche in situazione di disabilità. Con il supporto degli anziani che frequentano il parco, dei volontari e del personale della biblioteca i bambini vengono accompagnati nella lettura di libri pensati per le diverse fasce di età coinvolte, e per ogni tema affrontato vengono realizzati dei laboratori artistici nei quali si impara a conoscersi e sostenersi a vicenda. Prossimamente sarà realizzato un murale.

Gli incontri si svolgono sia all’aperto, nel teatrino del Parco di Monte Claro, sia nella sede della Biblioteca Ragazzi, situata sempre all’interno del parco.

Il progetto ‘Monte Claro Giocaus Impari’, cominciato a dicembre 2021 con un ‘Camp di Natale’ e proseguito durante il periodo scolastico con un doposcuola quotidiano, ha l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale e la solidarietà intergenerazionale attraverso attività ludico-motorie, ricreative e didattiche, valorizzando il ruolo di centro di quartiere del Parco di Monte Claro.