Eccola, la casa del disastro: in via Palestrina giù di schianto il muro di cinta con vasi enormi sui marciapiedi, tragedia sfiorata. Perchè se qualcuno fosse passato in quel momento nel marciapiede di via Palestrina, il crollo improvviso avrebbe davvero provocato dei guai. Come raccontano i residenti della zona, si tratta di una palazzina di recente ristrutturazione: evidentemente il muro a ringhiera non ha retto all’impatto devastante dell’acqua ed è venuto giù. Sul posto sono dovuti intervenire per la messa in sicurezza quattro automezzi dei vigili del fuoco insieme agli agenti della Polizia Locale. Fortunatamente non ci sono stati feriti.