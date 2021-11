Sant’Anna Arresi, fine delle speranze: trovato morto l’81enne disperso, il terribile nubifragio ha una vittima

Trovato morto Antonio Cinus, l’81enne travolto dall’acqua di un canale a Sant’Anna Arresi, nel Sulcis, disperso da questa mattina dopo essere stato travolto dall’acqua di un canale in piena mentre usciva dalla sua auto. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo pochi minuti fa.

Grande paura nel Cagliaritano per la bomba d’acqua: un anziano dal primo pomeriggio era disperso e ricercato dalle squadre fluviali del vigili del fuoco, durante il nubifragio l’uomo è finito travolto dal torrente in piena, gonfiato dalle piogge. Come si legge nel tweet disperato dei vigili del fuoco, alle prese con un vero e proprio super lavoro in tutto l’hinterland cagliaritano. Poi la drammatica scoperta: i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere dell’anziano al termine delle ricerche rese difficili anche dal maltempo.