E’ mancata all’affetto dei suoi cari

IRVIA MARIA GABAS

Vedova Schirru

Addolorati ne danno il triste annuncio le figlie Paola con Giuseppe, Patrizia con Marco e Teresa con Pierpaolo, i nipoti Arianna e Amedeo, Alice, Giulia, Rachele, Andrea e i pronipoti Ginevra, Lorenzo e Viola.

Un particolare ringraziamento vada al personale del 118 per le cure prestate.

I funerali avranno luogo il giorno 12 c.m. nella Parrocchia di San Sperate Martire in San Sperate, ove alle ore 16 sarà celebrata la Santa Messa corpore praesenti.

FUN GARAU ROBERTO – 070652214

VIA SAN BENEDETTO, 29 – CAGLIARI