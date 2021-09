E’ ai domiciliari ma viene trovato a passeggio: allevatore denunciato a Serramanna

Ieri a Serramanna i Carabinieri hanno denunciato per evasione un 56enne del luogo, allevatore, ben conosciuto dalle forze dell’ordine. Questi, già sottoposto al provvedimento cautelare degli arresti domiciliari per ordine del Tribunale Ordinario di Cagliari – Ufficio Dibattimento, nella mattinata odierna è stato notato dagli operanti a piedi in piazza Martiri, senza essere stato a ciò in alcun modo autorizzato. L’uomo è stato ricondotto d’autorità presso l’abitazione dove espia la propria pena in attesa dei provvedimenti del giudice competente al quale è stato contestualmente richiesto un aggravamento della misura, in relazione alla violazione riscontrata.