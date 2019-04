Dressage e Salto ostacoli: al via il 1° Trofeo Goceano a Foresta Burgos

Un weekend pasquale diverso dal solito, immersi nel verde del Goceano con le spettacolari gare di dressage e salto ostacoli e la possibilità di fare un’escursione in un’area ricca di bellezze naturali e archeologiche. C’è grande attesa per la terza tappa del concorso nazionale di tipo B1 che si disputerà nell’impianto indoor di Foresta Burgos. Oltre centoventi cavalieri sono iscritti al 1° Trofeo del Goceano, organizzato dal Circolo Ippico gli Olivastri e la Cooperativa S’Unighedda di Burgos. La manifestazione, in programma il giorno di Pasqua e Pasquetta, sarà preceduta sabato dalla manifestazione paralimpica organizzata con la Fisdir.

A partire dalle ore 11 si svolgeranno gare di dressage di Grado 1 (ambito promozionale), Grado 2 (ambito promozionale da eseguirsi al trotto) e Grado 3 (ambito agonistico). Tre gradi anche per la Gimkana. C’è persino un piccolo montepremi di mille euro.

Sabato e domenica alle 9 via invece alla terza e conclusiva tappa del concorso a ostacoli di tipo B1* che propone tra le gare più interessanti e spettacolari la C130 Barrage, la C125 da ripeterci con percorso in senso inverso e il Gran Premio a due manches C135.

Lo show director Piera Monti e il direttore di campo Paola Zoccheddu hanno studiato il programma insieme alla Fise Sardegna, in modo da offrire un’opportunità anche ai binomi più giovani e percorsi tecnici ai binomi esperti.

La manifestazione, che mette in palio un montepremi totale di oltre 20 mila euro è stata realizzata grazie anche al prezioso supporto della Comunità del Goceano, dei Comuni del Goceano, di Enti Locali Regione Sardegna, Agenzia Agris, Ente Forestas e Associazione Turistica del Goceano e alcuni sponsor privati: Mangimificio Valle Tirso del gruppo Pais di Bottidda, Salumificio artigianale Pilu di Bottidda, Sun Service di Sassari, Macelleria e Caseificio Oro Verde di Bottidda, Asd Antodav di Bottidda.

Il 1° Trofeo Goceano si svolge in concomitanza col Mercato Contadino organizzato il giorno di Pasquetta dal Comune di Burgos e dalla cooperativa Sa Reggia.