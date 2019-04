Vetri fracassati, tappeti di bottiglie e pavimenti ko: vandali scatenati al Parco della Musica di Cagliari

C’è una parte bella e curata, ed è quella che affaccia sulla via dei Giudicati. C’è un piccolo laghetto e fiumiciattolo artificiale che viene pulito al ritmo di una volta ogni due mesi, e i corvi, i gabbiani e i gatti sono i primi “padroni di casa” di quella porzione del Parco della Musica dove, da circa un anno, ha aperto anche un bistrot. Lo choc, però, arriva presto: basta raggiungere l’altra parte, quella con meno verde e più cemento. Lì, tutte le strutture sono abbandonate: i progetti imbastiti da Regione e Comune, a otto anni dal taglio del nastro ufficiale (era il 7 maggio 2011), non sono ancora partiti. Sotto c’è il parcheggio interrato che – salvo ulteriori rinvii – dovrebbe aprire tra qualche mese. Poi, è principalmente degrado. La pavimentazione è rotta in più punti, e bisogna armarsi di calcolatrice per contare tutti i vetri e gli infissi sfondati e rotti. Nelle scalinate che conducono alle porte antincendio del multipiano sotterraneo – ovviamente ancora sbarrate – ci sono chili e chili di rifiuti.

Al palo anche gli interventi previsti, e finanziati da anni con 4,7 milioni regionali (tramite il progetto Pac): una parte di questi soldi serve per completare il piccolo teatro da trecentoventi posti – attualmente sbarrato – e non se la passa bene nemmeno il tunnel sul lato di via Cao di San Marco – mai utilizzato e con alcuni vetri spaccati e pezzi di cemento frantumati –. E la situazione non migliora nei pochi metri a ridosso del teatro Lirico: tappeto di cocci di vetro e centinaia di bottiglie di birra e alcolici. Una lunga “Via Crucis” realizzata dai vandali che arriva sino a una delle scalinate laterali del teatro: anche lì, da tempo, il bivacco incontrollato sembra essere la regola, e le bottiglie – e altri tipi di rifiuti – sono così tanti che ormai formano delle mini montagnette.