New York, il sospetto incendiario della cattedrale era diretto a Roma

Marc Lamparello, 37 anni, fermato mercoledì dalla polizia nella Cattedrale di San Patrizio a New York con due taniche di benzina aveva prenotato un volo per la serata di ieri per Roma. Il giovane è stato visto aggirarsi intorno alla cattedrale a bordo del suo van. Poi è entrato in chiesa e aveva quasi raggiunto le ultime file quando un custode lo ha fermato per dirgli che non poteva entrare in cattedrale con due taniche di benzina.

È arrivata la polizia e, prima di essere arrestato, l’uomo ha detto agli agenti che stava cercando di raggiungere il suo minivan perché era a corto di benzina. Gli ufficiali tuttavia hanno confermato che il veicolo aveva invece carburante nel serbatoio. Per il 37enne si profila l’accusa di tentato incendio doloso, condotta pericolosa e intrusione.

Il comportamento dell’uomo potrebbe essere stato condizionato da “eventi delle ultime 72 ore”, ovvero l’incendio di Notre Dame potrebbe averlo spinto a un gesto di emulazione.

Per saperne di più:

https://www.agi.it/estero/cattedrale_new_york_arrestato_uomo_sospetto-5358363/news/2019-04-19/