È podio per i velisti cagliaritani, nella prima tappa della Europeans Super Series e nazionale Nacra 15, organizzata al Poetto dal Windsurfing Club Cagliari nell’ambito delle regate della Sailing Championship WCC.

Il mare del Golfo degli Angeli ha regalato 3 giornate divertenti, intense e impegnative, caratterizzate da un vento sostenuto, tra i 10 e i 15 nodi da sud est, onda e sole. Un mix eccellente, cha ha consentito a un comitato di regata preciso e attento di chiudere tutte le prove in programma con grande soddisfazione e alta competizione per i sessanta atleti giunti anche da Svizzera e Ungheria. Unico neo e ineluttabile, per gli equipaggi del WCC, il dilagare di un’influenza che ha costretto ben 4 equipaggi a ritirarsi durante la competizione e i più resistenti a regatare con la febbre alta.

Al termine di 12 prove, sul gradino più alto, gli atleti Lorenzo Sirena e Alice Dessy dello Yacht Club Cagliari che, avendo tagliato per ben 6 volte la linea di arrivo al primo posto, si aggiudicano l’oro nella classifica assoluta davanti ai compagni di bandiera Benedetta Ghiani e Gigi Zonca, a cinque punti di distanza; terzi i velisti del Windsurfing Club Alessandro Vargiu e Noa Lisci, a cui va il grande merito di non aver abbandonato il campo di regata nonostante la febbre alta, e anzi, ciò nonostante, di aver messo a segno due ottimi primi posti.

Nella categoria under 17, vinta da Sirena e Dessy, è argento per Martina Zaia e Lorenzo Di Cosmo del centro Velico 3D, seguiti dalla rivelazione del WCC Giacomo Corpino e Niccolò Brena, premiati dalla costanza dei piazzamenti.

Nella categoria Under 19, Benedetta Ghiani e Gigi Zonca precedono Alessandro Vargiu e Noa Lisci e Tommaso Cantoni e Viola Giarolli, del centro velico 3V.

Tra gli altri atleti con i colori WCC, Leonardo Vascellari e Eleonora Bandel hanno chiuso al settimo posto assoluto, mentre Gabriele Usai e Carolina Vargiu si sono piazzati noni.

Le condizioni meteo perfette hanno consentito al comitato di regata di lavorare con precisione nei tempi e negli obiettivi, permettendo di portare a termine in ogni giornata tutte e quattro le prove in programma.

La prossima regata nazionale della classe Nacra 15 è prevista tra un mese esatto ad Anzio.

Le regate del Sailing Championship Windsurfing Club Cagliari proseguono il 1 e 2 marzo con il Campionato Techno 293, il 29 e 30 marzo con il Trofeo nazionale Gianfranco Gessa, per la classe Windsurfer, e dal 18 al 20 aprile con la regata mutilasse Hobie Cat 16 e Dragoon.