La Bad Boys Sassari ha dimostrato un’ottima prestazione ai Campionati Italiani Assoluti Fight1, tenutisi al Pala Padovano di Bari. Con circa 600 atleti iscritti e un sold-out sugli spalti, la manifestazione ha visto undici ragazzi della palestra sassarese, guidati dal Maestro GianMario Mereu, portare a casa un totale di 6 medaglie: 3 d’oro, 2 d’argento e 1 di bronzo.

Tra i vincitori delle medaglie d’oro, spiccano il tredicenne Tommaso Manca, il promettente Davide Renda e Mario Chironi, che ha trionfato in finale contro un avversario molto competitivo. Le medaglie d’argento sono state conquistate da Gianmario Azzena e Luca Massaro, mentre Paolo Spanedda ha portato a casa il bronzo. A supporto di questi atleti, anche Samuele Arca, nonostante un infortunio alla gamba che ha impedito la sua partecipazione, ha contribuito dalla sua postazione all’angolo.

La manifestazione non solo ha assegnato il titolo tricolore Fight1, ma ha anche aperto le porte ai migliori fighter per le selezioni nazionali e per competizioni internazionali, comprese le prestigiose gare europee e mondiali di MMA.

Ora, il team della Bad Boys è già proiettato verso il prossimo importante impegno: il Colosseum Summer Edition, che si svolgerà il 29 giugno a Porto Torres, dove si attendono i migliori combattenti a livello europeo.