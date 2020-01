Drammatico scontro Kawasaki-Toyota in Sardegna: in coma un centauro 33enne trasportato al Brotzu. L’incidente è avvenuto questa mattina, in gravi condizioni un motociclista di soli 33 anni: all’ingresso di Oristano lo schianto, i due mezzi hanno avuto ingenti danni perchè lo scontro è stato fortissimo e ad avere la peggio è stato il giovane centauro, trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, il più attrezzato per seguire situazioni di questo tipo. Attualmente il ragazzo si trova in coma, le sue condizioni sono disperate. Sul posto l’intervento dei medici del 118.