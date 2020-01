Napo, il bassotto di Tuili preso a calci e ucciso: “Ha tolto l’amico fidato alla nostra bambina”. Ancora un drammatico caso di crudeltà contro i cani in Sardegna, la denuncia in lacrime della proprietario Loredana Melis: “Ringrazio di cuore quel miserabile che ha scagliato la sua idiozia e pochezza umana, nel prendere a calci il nostro cane Napo, tanto da ucciderlo.È riuscito a spezzare l’unico legame che ancora ci rimaneva con chi, purtroppo, è passato, già da tempo, a miglior vita. Ha tolto l’amico fidato della piccola Laura.Provo solo pietà per chi può aver potuto compiere questo gesto. EVIDENTEMENTE NELLA VITA CON GLI UMANI È PROPRIO UNA PERSONA CHE NON CONOSCE AMORE, AFFETTO, EMOZIONI E SENSIBILITÀ.Tristezza…”.

Loredana Melis poi, nel pubblicare su Fb le foto del dolcissimo e adorato bassotto Napo, aggiunge: “Una famiglia… La tua famiglia… Oggi la nostra casa era vuota e triste senza di te.

Ciao… Salutaci i nonni e continua a fare il nostro angelo custode. Sarai sempre la mascotte del vicinato. Buon viaggio”. Una situazione, quella del maltrattamento verso gli animali, che in Sardegna sta diventando veramente un allarme rosso.

jacopo.norfo@castedduonline.it